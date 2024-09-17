В России зарегистрировали более 32 тыс. новых случаев COVID-19

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила , что за последнюю неделю в РФ выявлено свыше 32 тысяч случаев COVID-19, что на 29,8% больше по сравнению с прошлой неделей.

Во вторник прошла видеоконференция с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой и руководителей органов власти субъектов в сфере здравоохранения.

«По итогам 37 недели 2024 года в Российской Федерации зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев COVID-19, что на 29,8% выше, чем на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом проинформировал, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости составил 22,4 на 100 тысяч населения.

Заболевание увеличилось в 73 регионах России, в 17 из которых уровень рост выше среднего по стране.

За последнюю неделю в России были госпитализированы 2875 человек с коронавирусом, что на 9,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Тем не менее, количество госпитализаций увеличилось в 48 субъектах России, в 22 из которых прирост превысил средний показатель по стране.

Выздоровели 24 503 человека, на 19,5% больше, чем на прошлой неделе. За тот же период скончались 33 человека.

Ранее сообщалось, что в Детском клиническом центре имени Рошаля провели первую операцию.