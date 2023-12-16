В Рыбинске ребенка в детском саду ошпарили кипятком

В городе Рыбинске Ярославской области ребенок, находясь в детском саду, получил ожоги из-за того, что его ошпарили кипятком. Об этом пишет 76.ru.

По словам мамы мальчика, после подмывания ягодиц были обнаружены красные пятна и вызван медик.

Она отметила, что после этого позвонили родительнице, сообщив, что якобы у ее сына на ягодицах имеется опрелость и какое-то намокание.

За ребенком в сад пришел отец, который заметил, что ребенок ходит с трудом.

Мама ребенка добавила, что мальчик не может нормально спать, ходить в туалет и сидеть. Тем не менее вину сотрудники детского сада не признают.