В сентябре в России начнут применять вакцину от рака

Созданную российскими учеными вакцину для лечения онкологических заболеваний начнут применять уже в сентябре. Об этом РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, в августе должно быть получено разрешение, после чего препарат можно использовать для лечения онкобольных.

Вакцина может быть использована как для лечения пациентов с первичной меланомой, так и для тех, кто уже прошел определенные стадии терапии.

Ранее сообщалось о том, что 33 человека в Красноярском крае попали в больницу с норовирусом.