Вакцины нет: 33 человека в Красноярском крае попали в больницу с норовирусом — как не заразиться

В Красноярском крае 33 постояльца санатория «Сосновый бор» попали в больницу с норовирусом. Это острая кишечная инфекция, которая относится к семейству энтеровирусов. Заболевание характеризуется рвотой, жидким стулом, выраженной интоксикацией и высокой температурой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

У гостей красноярского санатория обнаружена РНК норовируса второго типа. Оздоровительное учреждение приостановило работу после инцидента, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Эксперты выясняют, как более 30 человек могли заразиться острой кишечной инфекцией, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Врач Осипов рассказал, что норовирус передается следующими путями:

Водный пусть — при употреблении зараженной воды;

Пищевой путь — через продукты, инфицированные вирусом;

Контактно-бытовой путь — от больных норовирусом через предметы (ручки дверей, столовые приборы и т.д.);

Воздушно-капельный путь.

По словам эксперта, заболевание имеет сезонность — обычно с января по апрель. Чаще всего инфекция возникает в закрытых больших коллективах, в том числе в санаториях, домах отдыха, поездах и круизных кораблях. Инкубационный период у норовируса очень короткий и протекает в течение 12-24 часов, после чего проявляется заболевание, сопровождающееся кишечными расстройствами. Специфического лечения в данном случае нет, пациентам назначают обычные противовирусные препараты, уточнил Осипов.

«Вакцинации тоже нет. Для того, чтобы защитить себя, необходимо избегать в этот период посещения закрытых мероприятий с большим скоплением людей. После прихода домой необходимо вымыть руки, умыться. Также следует проводить санитарную обработку квартиры и проветривание», — заключил врач.

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