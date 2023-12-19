В столице госпитализирована 13-летняя школьница с отравлением психотропным веществом

Школьницу, которая билась в конвульсиях из-за отравления психотропным веществом, доставили в больницу в столице. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что семикласснице, которая проживает с бабушкой на юге столицы, совершеннолетний знакомый предложил ей угоститься снотворным.

Отмечается, после обнаружения бьющуюся в конвульсиях внучки бабушка вызвала скорую помощь, госпитализировавшую девочку.

Добавляется, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают молодого человека, давшего таблетки школьнице, и выясняют, что это были за препараты.