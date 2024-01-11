В Ступино пенсионерке помогли избавиться от постоянной заложенности носа

Шестидесятичетырехлетняя женщина обратилась в Ступинскую больницу по направлению от врача стоматолога из-за негативного изменения в верхней челюстной пазухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

По данным КТ, у пациентки были признаки хронического воспаления в верхнечелюстной пазухе. Женщина до этого случая активно решения проблемы не искала, хотя ее регулярно беспокоило ощущение стекания слизи по задней стенке глотки, заложенность, дискомфорт в носу справа, усиливающиеся после переохлаждения или ОРВИ.

Заведующий отолорингическим отделением Сергей Шарков рассказал, что было принято решение об эндоскопической операции через естественное отверстие под местной анестезией. Минимально инвазивным методом пациентке удалили мицетому верхнечелюстной пазухи — грибковое новообразование шаровидной формы. Операция проходила в рамках дневного стационара, и поэтому уже через два часа женщина отправилась домой.

На данный момент женщина чувствует значительное облегчение, у нее пропало ощущение постоянной заложенности носа, и она уже выписана.