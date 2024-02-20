В Таиланде путешественники пожаловались на странную инфекцию

На острове Пхукет в Таиланде обнаружен странный вирус, выражающийся в жутком кашле. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что при этом местные врачи не могут определить точный диагноз.

Отмечается, что у заболевших все это время держится температура 39 °С, и им не помогают лекарственные препараты, назначенные врачами.

Поясняется, что симптомы этой болезни не проходят больше месяца.

Добавляется, что отдельные тайские врачи считают это гриппом или бактериальной инфекцией.