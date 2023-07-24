В Таиланде возникла угроза эпидемии лихорадки денге

В Таиланде с начала года зафиксировано 40 летальных исходов после заболевания лихорадкой денге, а за последнюю неделю общее число зараженных превысило 5000 человек, сообщает газета Nation.

С начала года лихорадкой денге заразилось 40 000 человек, что близко к цифрам 2019 года, когда в стране была объявлена эпидемия. Тогда за год заболело более 70 000 человек.

Глава таиландского Департамента по контролю за заболеваниями Тарес Крассанайраривонг не исключил, что в районах распространения инфекции может быть введен эпидемиологический режим.

Больше всего заболеваний обнаружено в Бангкоке, случаи заражения зафиксированы и в популярных курортных местах, таких как Чонбури, Краби и Пхукет.

Лихорадка денге – вирусное заболевание. Вирус переносят комары, обитающие в водоемах с непроточной водой.