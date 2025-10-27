В Твери зафиксирована вспышка болезни, которую все принимают за обычное ОРВИ

В Твери зарегистрированы случаи коклюша — инфекции, которую часто путают с ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, передает АиФ .

Возбудителем заболевания является бактерия Bordetella pertussis. Болезнь передается воздушно-капельным путем и начинается с симптомов, похожих на простуду: насморка, слабости, кашля и повышения температуры. Инкубационный период длится от 3 до 21 дня, чаще около недели.

Через несколько дней после начала заболевания кашель усиливается и переходит в затяжные приступы. При сильных приступах у больных может краснеть или синеть лицо, иногда происходят носовые кровотечения. Период кашля может продолжаться до месяца и дольше.

Особенно опасен коклюш для детей младше года — у них заболевание нередко вызывает осложнения, включая пневмонию, судороги и поражение мозга. У взрослых течение болезни также может быть тяжелым, особенно после 30 лет, когда в 5–9% случаев возникают осложнения в виде пневмонии и энцефалита.

Медики напоминают, что самым надежным способом защиты остается вакцинация. Детям прививку делают с 3 месяцев трижды с интервалом 1,5 месяца, затем проводится ревакцинация в 18 месяцев. Взрослым также рекомендуется прививаться, чтобы сохранить иммунитет и защитить окружающих.

Ранее в Минздраве предупредили о скором росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.