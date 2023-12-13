В Узбекистане обнаружили гонконгский грипп

Первый заместитель главы Комитета саниэпидблагополучия Узбекистана Нурмат Атабеков сообщил о случаях заболевания штаммом гриппа H3N2 (гонконгский грипп) в стране. Об этом он заявил в среду, 13 декабря, на пресс-конференции.

Атабеков подчеркнул, что гонконгский грипп был обнаружен по результатам анализа пациентов региональными лабораториями комитета. Также, по словам замглавы комитета, с начала года в республике также зафиксированы четыре случая заболевания скота свиным гриппом. Его слова приводит «Газета.uz».

«Многие говорят, что мы не можем контролировать ситуацию, что ситуация вышла из-под контроля. Но мы через лабораторные анализы проводим мониторинг и наблюдаем за этим», – уточнил Атакебов.

Он также сообщил о снижении заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Узбекистане. По его данным, показатели снизились на 25,5% по сравнению с предыдущей неделей. В столице – Ташкенте, уровень заболеваемости снизился на 25,4%.

Гонконгский грипп (H3N2) – инфекция, вызванная возбудителем типа A, которые вызывают респираторные заболевания с более тяжелым течением и частыми осложнениями по сравнению с гриппом типа B, поражающим только людей. Уязвимы к заражению этим типом гриппа пожилые люди, беременные, дети, люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями, болезнями сердца, почек и крови.

В ноябре случаи гонконгского гриппа обнаружили в России. Заражения фиксировались в Орловской, Тюменской областях, а также в Приамурье и Пермском крае.