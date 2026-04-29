В Волгограде подсчитали сумму, на которую можно прожить месяц

Волгоградские статистики подсчитали, что минимальный месячный набор продуктов, по версии Росстата, обходится жителю региона в 6552,8 рубля. Речь идет о списке из 33 позиций, который теоретически призван обеспечить базовую жизнедеятельность человека. Однако врач-диетолог Алена Парецкая, оценив эту продовольственную корзину, пришла к неутешительным выводам.

В состав набора входят 15,75 килограмма хлеба и хлебобулочных изделий, 12,5 килограмма картофеля и 9,1 литра молока, тогда как мяса на месяц выделено менее трех килограммов. По словам специалиста, такой рацион не обеспечивает минимально необходимого количества молочных продуктов, фруктов и яиц, что в долгосрочной перспективе неизбежно скажется на здоровье.

Парецкая подчеркнула, что для полноценной жизнедеятельности и профилактики заболеваний долю фруктов и овощей необходимо увеличивать, а потребление хлебобулочных изделий — напротив, сокращать. Она резюмировала, что прожить на такой набор без вреда для здоровья невозможно, а витаминно-минеральные потребности организма он категорически не закрывает.