В ВОЗ рассказали о мутациях COVID-19
Фото: [Вячеслав Прокофьев/ТАСС]
COVID-19 адаптировался к человеческому организму, но все равно продолжает мутировать. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в беседе с информагентством РИА Новости.
Вуйнович рассказала, что COVID-19 продолжает мутации, несмотря на то, что адаптировался к людям еще 4 года назад. Она отметила, что вирус продолжает существовать и циркулировать, в особенности, с наступлением зимнего сезона. Представитель организации подчеркнула, что коронавирус все еще широко распространен и опасен. Она напомнила, что он может являться причиной тяжелых заболеваний и смерти.
Она также заявила, что примерно в половине государств, предоставляющих ВОЗ данные о госпитализациях, прослеживаются тенденции роста заболеваемости COVID-19. В частности, Вуйнович отметила Финляндию, Словакию и Италию.
«Вирус все еще мутирует и все еще наносит ущерб нашим жизням», – предупредила представитель.