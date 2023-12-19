В ВОЗ рассказали о мутациях COVID-19

COVID-19 адаптировался к человеческому организму, но все равно продолжает мутировать. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в беседе с информагентством РИА Новости .

Вуйнович рассказала, что COVID-19 продолжает мутации, несмотря на то, что адаптировался к людям еще 4 года назад. Она отметила, что вирус продолжает существовать и циркулировать, в особенности, с наступлением зимнего сезона. Представитель организации подчеркнула, что коронавирус все еще широко распространен и опасен. Она напомнила, что он может являться причиной тяжелых заболеваний и смерти.

Она также заявила, что примерно в половине государств, предоставляющих ВОЗ данные о госпитализациях, прослеживаются тенденции роста заболеваемости COVID-19. В частности, Вуйнович отметила Финляндию, Словакию и Италию.