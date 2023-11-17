В ВОЗ сообщили об увеличении смертности от кори во всем мире

В ВОЗ сообщили о росте количества смертей от кори во всем мире на 43% в 2022 году в сравнении с результатами 2021-го. Соответствующее заявление сделали представители организации в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВОЗ.

Там отметили, что основной причиной для такой тенденции стало снижение уровня вакцинации. По предположениям специалистов, количество случаев заболевания корью в мире составляет 9 миллионов из которых 136 тысяч – с летальным исходом. В организации подчеркнули, что смертельные случаи наблюдаются, по большей части, среди детей.

В ВОЗ заявили об опасности кори для всех государств, в которых имеется недостаток вакцинированного населения. Директор глобального отдела иммунизации американского Минздрава Джон Вертефейль подчеркнул, что важно предпринимать срочные и целенаправленные усилия для решения данной проблемы.

Недавно профессор инфекционных болезней РНИМУ Владимир Никифоров заявил, что эпидемия кори на территории РФ невозможна из-за того, что большая часть населения привита от этой болезни.