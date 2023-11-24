В ВОЗ выяснили, что оспа обезьян может передаваться половым путем

Всемирная организация здравоохранения заявила, что впервые подтвердила передачу вируса оспы обезьян половым путем в Конго, где наблюдается самая крупная за всю историю вспышка заболевания, сообщает The Associated Press.

В опубликованном заявлении рассказывается, что в марте житель Бельгии совершил поездку в Конго и вскоре после этого сдал анализ на оспу, или обезьянью оспу. По словам представителей ВОЗ, этот человек «назвал себя мужчиной, вступающим в сексуальные отношения с другими мужчинами» и рассказал, что посещал подпольные клубы для геев и бисексуалов.

Среди его сексуальных контактов впоследствии пять человек сдали положительные анализы на обезьянью оспу.

В течение десятилетий оспа обезьян была эндемична в некоторых районах центральной и западной Африки, где она в основном переходила к людям от зараженных грызунов и вызывала ограниченные вспышки. В прошлом году случаи заболевания были зафиксированы более чем в 100 странах. ВОЗ объявила эту вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией, всего зафиксировано около 91 тысячи случаев заболевания.