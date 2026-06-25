Вакцина от аллергии на березу появится в России в сентябре 2026 года

Отечественная вакцина от аллергии на березовую пыльцу будет зарегистрирована в сентябре, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Ее появления ждут врачи и пациенты, поскольку сегодня подобных препаратов в медицинской практике нет. Сейчас единственным способом лечения аллергии, а не борьбы с ее симптомами, считается аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), требующая длительной подготовки. Вакцина же будет вводиться однократно либо минимальное число раз и не содержит самого опасного компонента аллергена. В обоих случаях вырабатываются антитела класса IgG, которые препятствуют развитию аллергической реакции в будущем, пишет « РГ ».

По словам директора Института иммунологии ФМБА России Мусы Хаитова, рекомбинантная вакцина создана с помощью методов генной инженерии. Препарат предназначен для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестным пищевым аллергенам — яблоку, персику, арахису, лесному ореху. Ученые картировали аллерген пыльцы березы, внутри которого идентифицировали В-клеточные эпитопы. Эти эпитопы в линейной неаллергенной форме включены в состав вакцины, что значительно повышает безопасность и эффективность иммунизации.

Регистрационное досье было подано в Минздрав РФ в октябре 2025 года. Как отметил Хаитов, исследования показали, что у большинства пациентов, получивших аллерговакцину, сезон пыления прошел значительно легче, несмотря на концентрацию пыльцы более чем в 5 раз выше обычного уровня, а у 25 процентов симптомы были минимальными или отсутствовали полностью. Сейчас ученые ФМБА уже работают над вакциной для лечения аллергии к пыльце амброзии.

Сегодня от аллергии страдает примерно каждый третий взрослый житель страны и каждый четвертый ребенок. В крупных городах, например в Москве, число таких пациентов достигает почти сорока процентов. Самыми распространенными остаются поллиноз, пищевая аллергия, реакция на домашнюю пыль и пылевых клещей. В последнее десятилетие все чаще диагностируют перекрестную аллергию.