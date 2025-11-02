Вакцинация от COVID может увеличить срок жизни у тяжелых онкопациентов

Американские исследователи из центра MD Anderson (Хьюстон, США) опубликовали результаты работы в журнале Nature. Изучены данные более 1 000 пациентов, проходивших лечение от рака легких и меланомы в 2019–2023 годах. Анализ касался пациентов, получивших мРНК-вакцину против COVID в течение 100 дней от начала терапии, сообщает РБК .

У пациентов с одним из типов рака легких продолжительность жизни увеличилась с 21 до 37 месяцев после вакцинации. Для пациентов с метастатической меланомой медиана выживаемости у вакцинированных была выше, чем у пациентов без прививки.

Дополнительные эксперименты на животных показали, что мРНК-вакцина стимулирует иммунный ответ, что повышает эффективность лечения онкологии.

Медицинский эксперт отметила, что мРНК-вакцины работают по принципу инструкции — организм получает «чертеж» и самостоятельно формирует антитела. В отличие от традиционных вакцин, они не содержат ослабленных или убитых вирусов.

