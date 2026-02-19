«Вакуум вместо таблеток». Британский терапевт раскрыла неожиданный способ лечения импотенции
Врач общей практики Филиппа Кей назвала ряд скрытых проблем со здоровьем, которые могут провоцировать развитие импотенции. Ее комментарий публикует издание Daily Mail.
Поводом для обращения к специалисту стало письмо читателя, который пожаловался, что стандартные препараты для повышения потенции перестали ему помогать. Отвечая на вопрос пациента, доктор Кей пояснила, что причиной эректильной дисфункции часто становится нарушение кровообращения. В свою очередь, оно может быть следствием повышенного давления, высокого холестерина или сахарного диабета.
«Эти состояния обычно объясняются неправильным питанием и недостатком физической активности. Они значительно повышают риск не только эректильной дисфункции, но и опасных для жизни инфарктов или инсультов», — предупредила она.
Кроме того, по словам медика, на мужскую силу сильно влияют и психологические факторы: хронический стресс, состояние тревоги и напряженность в отношениях с партнершей. Пациенту она рекомендовала пройти комплексное обследование и при необходимости начать лечение. В случаях, когда традиционные методы неэффективны, врач посоветовала обратить внимание на вакуумные эрекционные устройства. Принцип их работы, как объяснила Кей, заключается в притягивании крови к половому члену с последующей фиксацией с помощью специального кольца, надеваемого на основание органа.
