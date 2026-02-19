«Вакуум вместо таблеток». Британский терапевт раскрыла неожиданный способ лечения импотенции

Поводом для обращения к специалисту стало письмо читателя, который пожаловался, что стандартные препараты для повышения потенции перестали ему помогать. Отвечая на вопрос пациента, доктор Кей пояснила, что причиной эректильной дисфункции часто становится нарушение кровообращения. В свою очередь, оно может быть следствием повышенного давления, высокого холестерина или сахарного диабета.

«Эти состояния обычно объясняются неправильным питанием и недостатком физической активности. Они значительно повышают риск не только эректильной дисфункции, но и опасных для жизни инфарктов или инсультов», — предупредила она.

Кроме того, по словам медика, на мужскую силу сильно влияют и психологические факторы: хронический стресс, состояние тревоги и напряженность в отношениях с партнершей. Пациенту она рекомендовала пройти комплексное обследование и при необходимости начать лечение. В случаях, когда традиционные методы неэффективны, врач посоветовала обратить внимание на вакуумные эрекционные устройства. Принцип их работы, как объяснила Кей, заключается в притягивании крови к половому члену с последующей фиксацией с помощью специального кольца, надеваемого на основание органа.

