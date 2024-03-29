Венеролог Проценко пояснил опасность антибиотиков при ЗППП

Весенний период считается тем самым волшебным временем года, когда с новой силой расцветает любовь. Однако порой жизнь преподносит влюбленным неприятные сюрпризы. По словам врача-венеролога Алексея Проценко, заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), всегда были и остаются одними из наиболее актуальных, начиная с подросткового возраста. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что наиболее часто с венерологическими заболеваниями сталкиваются венерологи, гинекологи и урологи, а самыми опасными инфекциями, которые могут передаваться половым путем, являются ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты. Они нередко выявляются при скрининговых исследованиях перед операциями или во время профилактических осмотров.

По мнению медика, нередко такие заболевания протекают в скрытой форме, причем в большей степени это характерно для мужчин, у женщин они проявляются более выраженно. При этом прием антибиотиков также часто переводит данные инфекции в скрытую форму, и они остаются недолеченными.

Он отметил, что в итоге ЗППП приводят к вялотекущим воспалительным процессам, вроде цистита, эрозий шейки матки, воспаления фаллопиевых труб, воспалительным процессам в предстательной железе и бесплодию.