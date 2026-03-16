Весенний суперфуд: диетолог рассказала о пользе спаржи для печени и кишечника

С приходом весны на российских прилавках появляется особая королева овощей — спаржа, которую диетологи называют не просто деликатесом, а настоящим санитаром организма. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила « Вечерней Москве », почему этот зеленый продукт стоит включить в рацион именно сейчас.

По ее словам, главное богатство спаржи — пищевые волокна, которые работают в нескольких направлениях сразу. Во-первых, они создают объем в желудке и притупляют чувство голода, блокируя выработку гормона грелина. Во-вторых, в составе этих волокон скрывается антиоксидант глутатион — вещество, которое замедляет старение клеток, снимает воспаление и принимает на себя удар по очистке печени. Спаржа буквально разгружает главный фильтрующий орган, снижая риск ожирения печени и помогая ей справляться с жирной и углеводной пищей.

Медик добавила, что кишечник тоже говорит спарже спасибо: полезные бактерии с удовольствием перерабатывают клетчатку в жирные кислоты, которые нормализуют уровень сахара и холестерина. А поскольку значительная часть иммунитета живет именно в кишечнике, подавление вредной микрофлоры автоматически укрепляет защитные силы организма. Вдобавок спаржа снабжает нас фолиевой кислотой, важной для крови и репродуктивной системы, и калием, который помогает сердцу и выводит лишнюю жидкость.

Однако, как предупреждает она, спаржа подходит не всем. Людям с чувствительным кишечником стоит быть осторожнее, а тем, кто принимает мочегонные препараты, важно не переусердствовать, чтобы не упало давление. Пуриновые соединения в составе овоща могут навредить при болезнях почек и подагре. Для всех остальных — зеленый свет и приятного аппетита с пользой для печени, кишечника и иммунитета.

