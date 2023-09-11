Ветеринар Чеченова назвала оптимальный срок варки мяса и рыбы для уничтожения паразитов

По словам ветеринарного врача Марины Чеченовой, варка является одним из самых эффективных средств термической обработки мяса и рыбы. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она пояснила, что нахождение их в течение 20 минут в кипящей воде дает возможность уничтожения большей части гельминтов, тем не менее для уничтожения отдельных видов паразитов потребуется около двух часов варки.

По мнению специалиста, говядину необходимо варить не менее часа с момента закипания воды, свинину — в среднем час-два, курицу — не менее 40 минут, а рыбу — не меньше 35 минут.

Она добавила, что, кроме того, следует тщательно мыть руки с мылом после контакта с любым видом мяса.