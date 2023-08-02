Ветеринар Шеляков перечислил насекомых с вероятным смертельным укусом

По словам ветеринарного врача Михаила Шелякова, жара способствует росту количества пчел, шмелей и ос, их укусы могут привести к летальному исходу. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что укус в области груди, шеи и лица в связи с наличием значительного объема сосудов может стать смертельным для человека.

По мнению медика, необходимо применять средства защиты летом, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям.