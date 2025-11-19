Видновский перинатальный центр усилили новым оборудованием для выхаживания новорожденных

Видновский перинатальный центр получил 32 современных инфузионных шприцевых насоса для отделения реанимации новорожденных, что значительно усилит возможности медицинского учреждения по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела.

Новое оборудование обеспечивает точное микроструйное введение лекарственных препаратов, где каждая капля имеет критическое значение для спасения жизни младенца. Особенность работы с новорожденными требует использования отдельного дозирующего устройства для каждого медикамента, что делает массовое поступление аппаратов стратегически важным для всего центра. Помимо отделения реанимации, современная техника также поступила в отделение патологии беременности и операционный блок, создавая комплексную систему безопасности для матери и ребенка.

«Поступившие приборы отличаются современным дизайном и удобством в эксплуатации. В некоторых случаях для выхаживания одного ребенка может потребоваться до 20 инфузионных систем, поэтому пополнение парка оборудования было для нас особенно важным», — приводятся в сообщении слова заведующей отделением реанимации Анастасии Зубко.

Обновление материально-технической базы совпало с празднованием Международного дня недоношенного ребенка, который в минувший понедельник объединил в стенах центра бывших пациентов и их родителей. Для гостей организовали интерактивные игры, творческие мастер-классы и шоу мыльных пузырей, создав пространство для радости и надежды. Такие мероприятия, дополненные аквагримом и тематической фотозоной, стали важной частью психологической реабилитации семей, прошедших через сложное лечение.