По данным результатов исследования корейских и американских ученых, виноград способствует улучшению здоровья глаз пожилых людей. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на Food & Function.

В эксперименте принимали участие 34 пенсионера, половина из которых в течение 16 недель употребляла 46 г сублимированного порошка столовых сортов винограда, а вторая половина – плацебо.

Результаты показали, что у тех, кто употреблял порошок винограда, уровень веществ, которые связаны с риском повреждения сетчатки, был намного ниже.