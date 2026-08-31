Опасная болезнь набирает обороты в российском регионе

С начала 2026 года в Кемеровской области зарегистрировано 23 случая бешенства среди животных — это более чем вдвое превышает показатели за весь 2025 год. В Управлении ветеринарии Кузбасса, отвечая на официальный запрос VSE42.RU , сообщили, что основными носителями смертельно опасного вируса остаются дикие лисы, которые заражают домашних питомцев и скот. Ситуация вынудила власти вводить карантинные ограничения на территории региона.

Эпидемиологическая обстановка в Кузбассе вызывает серьезное беспокойство. По данным регионального Управления ветеринарии, за неполные восемь месяцев 2026 года бешенство диагностировано уже у 23 животных. Для сравнения: в прошлом году таких случаев насчитали всего 11, а в 2024-м — и вовсе три. Таким образом, рост заболеваемости превысил 100% по сравнению с предыдущим годом.

Специалисты называют основных виновников сложившейся ситуации — дикие лисы. Именно они становятся источником инфекции в половине всех зарегистрированных случаев. Остальные заболевшие — собаки, кошки и крупный рогатый скот — подхватывали смертельный вирус при контакте с больными представителями дикой фауны.

Ветеринарная служба уже ввела карантинные меры на части территорий региона. Ранее власти предупреждали о закрытии отдельных зон из-за обнаружения очагов бешенства. Ситуация остается на контроле, однако динамика распространения инфекции внушает опасения: если темпы заражений сохранятся, Кузбасс может столкнуться с самой масштабной вспышкой за последние несколько лет.

Жителям региона рекомендовано быть осторожными при контакте с дикими и бездомными животными, а владельцам домашних питомцев — своевременно делать прививки. Профилактические меры остаются единственным надежным способом защиты от смертельного заболевания.