Вирусолог Аграновский оценил опасность сибирских зомби-вирусов
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В одном из британских изданий появилась статья о том, что в связи с обнаружением вирусов в вечной мерзлоте Сибири человечество может столкнуться с угрозой новой пандемии. По словам вирусолога Алексея Аграновского, не так страшен черт, как его малюют. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что доподлинно неизвестно, действительно ли данные вирусы опасны для человека.
По мнению эксперта, ни одного случая заражения человека и животных не выявлено.
Он отметил, что исключать их опасность также нельзя, но данный вопрос должен быть в компетенции специалистов и подальше от общества.