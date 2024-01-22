Вирусолог Аграновский оценил опасность сибирских зомби-вирусов

В одном из британских изданий появилась статья о том, что в связи с обнаружением вирусов в вечной мерзлоте Сибири человечество может столкнуться с угрозой новой пандемии. По словам вирусолога Алексея Аграновского, не так страшен черт, как его малюют. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что доподлинно неизвестно, действительно ли данные вирусы опасны для человека.

По мнению эксперта, ни одного случая заражения человека и животных не выявлено.

Он отметил, что исключать их опасность также нельзя, но данный вопрос должен быть в компетенции специалистов и подальше от общества.