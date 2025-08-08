Вирусолог Аграновский развеял мифы об опасности чикунгуньи в России

Риск проникновения вируса чикунгунья из Китая в Россию ничтожно мал, считает профессор МГУ, доктор биологических наук вирусолог Алексей Аграновский. По его словам, на данный момент россиянам совершенно не нужно об этом беспокоиться. Такой оценкой эксперт поделился с Общественной Службой Новостей.

Ранее в Китае ввели похожие на ковидные ограничения на фоне роста случаев заражения вирусом чикунгунья. Всего по стране зарегистрировали свыше 10 тыс. заболевших, причем 70% из них — в городе Фошань, провинция Гуандун. Летальных исходов при этом зафиксировано не было.

Он пояснил, что в настоящее время вероятность распространения вируса чикунгунья в нашей стране исчезающе мала. Если человек заболел этим вирусом в Китае и приехал в Россию, то передать его он никому не сможет, потому что его переносят только определенные комары, которых у нас пока нет. Это не COVID-19, когда один человек чихнул и другой заразился. Воздушно-капельный способ передачи наиболее опасен, а такие вирусы со сложными путями передачи — внимание им уделять нужно, но не общественности, а специалистам. Держим руку на пульсе, конечно, но бояться нечего. Если придет время, Роспотребнадзор объяснит, что нужно делать. Но будем надеяться, что оно не придет».

По мнению эксперта, вирус чикунгунья характерен для субтропиков и тропиков. Изначально инфицированные им комары встречались только в Африке и Азии, однако относительно недавно они распространились на территорию Северной Америки и Южной Европы. В частности, случаи заражения чикунгуньей были зафиксированы в Италии. Кроме того, на распространение чикунгуньи влияет климат. Инфицированные этим вирусом комары любят теплые субтропические и тропические места — первых в России мало, а вторых вообще нет. Впрочем, учитывая, что климат меняется, в далеком будущем это может измениться.

Ранее вирусолог Альтштейн пояснил опасность пандемии новой «китайской чумы» для России.