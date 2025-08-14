Вирусолог Альтштейн перечислил симптомы лихорадки чикунгунья

В 2025 году вспышки лихорадки чикунгунья зафиксированы преимущественно в Южной Азии, на островах Индийского океана и в Восточной Африке. Как пояснил вирусолог Анатолий Альтштейн, заболевание передается через укусы комаров и проявляется через от двух до двенадцати дней высокой температурой, суставными болями и кожной сыпью. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что главная опасность болезни кроется в ее переносчиках - желтолихорадочных и азиатских тигровых комарах. Полностью избежать контакта с ними невозможно, поэтому важно использовать репелленты. Особую осторожность следует проявлять при посещении эндемичных регионов, хотя риск заражения существует везде, где обитают эти насекомые.

По мнению медика, несмотря на активную работу над вакциной, ее создание затруднено из-за относительно небольшого числа случаев заболевания. Пока единственной надежной защитой остаются профилактические меры - противомоскитные сетки, специальные спреи и избегание контактов с кровью инфицированных.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о возможном завозе опасной лихорадки.