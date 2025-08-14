Экзотическая угроза: в Роспотребнадзоре заявили о возможном завозе опасной лихорадки

Роспотребнадзор заявил о потенциальной угрозе завоза лихорадки чикунгунья в Россию. Заболевание переносится комарами и уже фиксируется в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

В Роспотребнадзоре подтвердили отсутствие случаев лихорадки чикунгунья в России, но не исключили риски ее завоза из-за рубежа. Вирус, вызывающий заболевание, переносится комарами и уже обнаружен в китайских провинции Гуандун, а также в Гонконге и Макао.

В отличие от COVID-19, чикунгунья не передается воздушно-капельным путем — заражение происходит только через укусы инфицированных насекомых. В ведомстве подчеркивают, что сейчас эпидемиологической опасности нет: комары в России не заражены вирусом, а их численность находится под контролем.

Тем не менее, Роспотребнадзор усилил энтомологический мониторинг, отслеживая ареалы обитания комаров и проверяя их на наличие возбудителей. Чикунгунья проявляется высокой температурой, сильными болями в суставах и сыпью, а в тяжелых случаях приводит к неврологическим осложнениям.

Ранее стало известно, что туристы из РФ отказываются от аренды вилл на курортах в Азии из-за комаров.