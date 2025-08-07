Лабораторная «пирола»: врач объяснила опасность рукотворного вируса с множеством мутаций

Вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru прокомментировала последние исследования, которые ставят под сомнение естественное происхождение современных штаммов COVID-19.

Публикация в авторитетном журнале JMA в июле 2025 года содержит доказательства искусственной природы вариантов «омикрона», включая загадочную линию BA.2.86, получившую неофициальное название «пирола». Этот штамм появился внезапно с 33 мутациями в спайковом белке, что вирусологи называют «квантовым скачком» в эволюции коронавируса.

Стремительное глобальное распространение «пиролы» вызывает беспокойство у ученых. Первые случаи одновременно появились летом 2023 года в географически удаленных странах — от Дании до Южной Африки. Как пояснила Протасова, для вируса естественного происхождения это невозможно, так как десятки мутаций не возникают одновременно в разных точках мира.

Новые исследования Мэрилендского университета показали, что вирусы демонстрируют способность «считывать» информацию из окружающей среды. Это объясняет их удивительную адаптивность и возможность использовать человеческие ошибки, например, недостаточную биозащиту в лабораториях. Как уточнила врач, инфекции нового типа способны использовать информацию об окружающей среде в своих интересах.

«Искусственно созданные вирусы вообще очень опасны, так как могут иметь непредсказуемые последствия. Это может относиться и к вакцинам против ковида, созданных на основе этих вирусов», — пояснила эксперт.

По словам Протасовой, в России активно распространяются потомки «пиролы» — штаммы «стратус» и «нимбус». Хотя они вызывают легкое течение болезни, но обманчивое. На самом деле эти мутации способны привести к длительному COVID с тяжелыми последствиями. Если Пирола создана в лаборатории, то и все ее мутации несут этот «рукотворный» след.

Сейчас ученые настаивают на международном расследовании, особенно учитывая, что в лабораториях уже существуют штаммы гриппа со 100% летальностью.

