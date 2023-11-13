Вирусолог Альтштейн рекомендует пенсионерам не затягивать с прививкой от гриппа
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Во многих регионах сезон холодов уже наступил. В данный период существенно возрастает заболеваемость вирусными инфекциями. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, у жителей РФ осталась последняя возможность защитить себя хотя бы от гриппа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что нельзя определить точный «прививочный дедлайн».
По мнению медика, прививки от гриппа начинают действовать полноценно через три-четыре недели после вакцинации.
Он подчеркнул, что прежде всего стоит привиться пожилым людям и страдающим хроническими болезнями.