Вирусолог Альтштейн рекомендует пенсионерам не затягивать с прививкой от гриппа

Во многих регионах сезон холодов уже наступил. В данный период существенно возрастает заболеваемость вирусными инфекциями. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, у жителей РФ осталась последняя возможность защитить себя хотя бы от гриппа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.