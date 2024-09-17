Вирусолог Чепурнов перечислил причины резкого роста заболеваемости COVID-19

По словам вирусолога Александра Чепурнова, резкий рост заболеваемости COVID-19 в России связан с появлением новых штаммов вируса. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он добавил, что также у коронавируса имеется пиковость. На сегодняшний день можно наблюдать некоторую волнообразность заражаемости.

По мнению вирусолога, сегодня пришла очередная волна, причем данные волны не сезонные. Кроме того, отсутствует четкий вариант коронавируса, который доминировал бы везде.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали более 32 тыс. новых случаев COVID-19.