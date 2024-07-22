Вирусолог Чумаков пояснил, кто находится в группе риска заболеваемости смертоносной лихорадкой Западного Нила

Единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксирвоаны и в нашей стране. Вирусолог Петр Чумаков рассказал, насколько опасно это заболевание, какие у него симптомы и кто находится в зоне риска. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, данное заболевание широко распространено в США и зафиксирован ряд случаев заболеваемости в странах Европы. При этом данное заболевание является не очень заразным.

Медик добавил, что вирус лихорадки Западного Нила распространяют зараженные комары, тем не менее от человека к человеку он не передается, при этом один из ста укусов комаров, даже если он инфицированный, приведет к развитию болезни.

По его мнению, данная болезнь прежде всего опасна для пожилых людей, поскольку может вызывать серьезные осложнения. Ей присущи разнообразные довольно неспецифические симптомы, в связи с чем болезнь сложно идентифицировать. Так, вирус дает о себе знать лихорадкой, после чего развиваются гриппоподобные симптомы.

Вирусолог подчеркнул, что лихорадка Западного Нила эпидемии точно не вызовет, поскольку уже есть вакцина от данного заболевания.