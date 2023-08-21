Вирусолог Летаров назвал еще одну неприятную особенность сибирской язвы

По словам вирусолога Андрея Летарова, введенный в одном из районов Воронежской области режим чрезвычайной ситуации на фоне заболеваемости сибирской язвой включает стандартные для таких ситуаций мероприятия, поэтому риска эпидемий нет. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что такие случаи периодически происходят.

По мнению специалиста, в плане ситуации в Воронежской области определяются границы потенциальной опасности заражения, исключается перемещение невакцинированных животных, а также захоронения убитых животных из-за заболевания.

Он добавил, что риск возникновения эпидемиологической ситуации в таком случае технически невозможен.