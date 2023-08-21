Вирусолог Летаров назвал еще одну неприятную особенность сибирской язвы
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По словам вирусолога Андрея Летарова, введенный в одном из районов Воронежской области режим чрезвычайной ситуации на фоне заболеваемости сибирской язвой включает стандартные для таких ситуаций мероприятия, поэтому риска эпидемий нет. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что такие случаи периодически происходят.
По мнению специалиста, в плане ситуации в Воронежской области определяются границы потенциальной опасности заражения, исключается перемещение невакцинированных животных, а также захоронения убитых животных из-за заболевания.
Он добавил, что риск возникновения эпидемиологической ситуации в таком случае технически невозможен.