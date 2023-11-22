Вирусолог Малинникова дала оценку эпидемической ситуации по COVID-19

По словам вирусолога Елены Малинниковой, подъем заболеваемости новыми штаммами коронавируса находится на сезонном уровне на одном уровне с иными острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что ситуация не дает прогнозов очередных ограничений, аналогичных пандемийным.

По мнению специалиста, тем не менее следует соблюдать меры по неспецифической профилактике, прежде всего это касается людей из группы риска.

Она отметила, что в настоящее время коронавирус в результате мутации приобрел форму заболевания, протекающего как типичная острая респираторная вирусная инфекция.