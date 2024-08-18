Вирусолог Волчков дал оценку вероятности завоза в Россию смертоносной лихорадки Оропуш

В странах Старого Света бьют тревогу в связи с завозом лихорадки Оропуш. Так, в течение двух месяцев было зафиксировано около 20 случаев заболеваемости. По словам вирусолога Павла Волчкова, для россиян данная инфекция опасности не несет. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он отметил, что возбудитель заболевания относится к так называемым арбовирусам, распространяемым различными насекомыми, точнее, похожая на комара мошка Culicoides paraensis. При этом она весьма теплолюбива и ее средой обитания служат тропики. Это доказывает то, что эта болезнь не сможет распространиться в России, поскольку в стране банально холодно.

По мнению эксперта, даже в случае завоза данной инфекции в Россию туристами она не сможет адаптироваться к климату.

Он подчеркнул, что стать угрозой для России она все же может, как и для европейских стран, однако только в том случае, если переносчиком лихорадки станет какое-то местное кровососущее насекомое. Тем не менее вакцины против вируса лихорадки Оропуш на сегодняшний день в мире не существует по финансово-экономическим причинам.

Ранее сообщалось, что более 17 тыс. человек заразились обезьянней оспой в африканских странах.