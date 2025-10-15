Витамины под контролем: за что могут запретить продавать БАДы россиянам

Роспотребнадзор планирует ввести более строгие правила для оборота биологически активных добавок. Инициатива направлена на то, чтобы оградить потребителей от небезопасной и некачественной продукции. Об этом также сообщает ТАСС .

Согласно новому проекту, продажа БАДов может быть полностью запрещена в нескольких случаях. Это произойдет, если добавка не имеет свидетельства о государственной регистрации. Также под запрет попадут продукты, в составе которых обнаружены запрещенные вещества. Еще одним основанием станет недостоверная информация о самом продукте и его производителе либо отсутствие обязательных сведений.

Отдельно отмечается, что нельзя будет продавать биологически активные добавки, маскируя их под обычные пищевые добавки. Ввести приказ в силу предлагается с марта 2026 года и до марта 2032 года.

Эти шаги перекликаются с ранее проявленной инициативой Министерства здравоохранения.

Ранее были названы продукты, которые вредят зрению.