В Китае появились клонированные высокопродуктивные козы

Агентство Синьхуа сообщило о крупном достижении китайских ученых в области биотехнологий и сельского хозяйства, пишет РИА Новости . Исследователи Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства в провинции Шэньси впервые в стране смогли провести серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз. По данным специалистов, успех эксперимента выводит Китай в число мировых лидеров в сфере биоселекции сельскохозяйственных животных.

Работу провела исследовательская группа Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства, расположенного в провинции Шэньси. Специалисты занимаются генетическим улучшением коз и разработкой технологий биоселекции.

Как отмечается, ученым удалось преодолеть ключевые технологические сложности, связанные с переносом ядер соматических клеток. В результате 11 мая на свет появились шесть клонированных козлят.

После нескольких дней наблюдений состояние животных оценивается как стабильное и хорошее.

По данным агентства, это первый подобный случай в Китае. Эксперты считают, что успешное серийное клонирование высокоудойных коз позволит стране укрепить позиции в области генетических технологий и повысить эффективность животноводства.

