Эксперт назвал средний размер пенсии учителей в России

Средний размер пенсионного обеспечения российских учителей в 2026 году может составить около 22,4 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова. По словам эксперта, такой уровень выплат возможен при педагогическом стаже 35–38 лет и средней зарплате по регионам Центральной России и Поволжья. При этом расчет производился с учетом фактического дохода педагогов, многие из которых работают более чем на одну ставку.

По словам эксперта, в большинстве регионов Центральной России и Поволжья средняя зарплата педагогов находится на уровне около 60,7 тысячи рублей. За 35–38 лет работы учителя способны накопить примерно 100–110 пенсионных коэффициентов.

Сафонов отметил, что в 2026 году общеустановленный пенсионный возраст в России составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Продолжительный педагогический стаж позволяет сформировать высокую плотность пенсионных баллов, что напрямую влияет на размер будущих выплат.

Эксперт также подчеркнул, что многие учителя работают с повышенной нагрузкой. По данным за 2026 год, в среднем педагоги трудятся на 1,6 ставки. Именно поэтому расчет пенсионных накоплений проводился исходя из реального заработка, а не оклада за одну ставку.

