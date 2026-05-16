Синоптики пообещали до +24 градусов в Подмосковье

В Московском регионе в субботу, 16 мая, ожидается теплая погода с переменной облачностью. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, следует из данных Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +19 до +27 градусов. Ночью по области похолодает до +8.

В Москве в дневные часы ожидается +22…+24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +11.

Ветер будет западного направления со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 744–747 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в Москве на следующей неделе ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до плюс 32 градусов. Показатели могут приблизиться к абсолютным максимумам для второй половины мая, а в ряде случаев — обновить исторические рекорды.