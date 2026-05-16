Гериатр Минздрава раскрыла главные правила жизни до 100 лет

Регулярный контроль состояния здоровья и корректировка образа жизни способны значительно повысить шансы человека на активное долголетие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного гериатра Минздрава России, члена-корреспондента РАН Ольгу Ткачеву. По словам специалиста, профилактические обследования, физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек играют куда более важную роль, чем наследственность.

Как пояснила эксперт РИА Новости, особое внимание следует уделять уровню артериального давления, холестерина и глюкозы, поскольку именно они связаны с ранним сосудистым старением.

По словам Ткачевой, наиболее эффективным и научно подтвержденным способом продления жизни остается изменение образа жизни. Специалист подчеркнула, что положительное влияние оказывают отказ от вредных привычек, регулярная физическая нагрузка, интеллектуальная и социальная активность, а также сбалансированное питание.

Гериатр также отметила, что многие переоценивают влияние генетики на продолжительность жизни. По ее словам, даже в семьях долгожителей встречаются случаи ранней смерти, тогда как люди с неблагоприятной наследственностью нередко доживают до преклонного возраста благодаря внимательному отношению к собственному здоровью.

