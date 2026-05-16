Автоаналитик назвал главное правило покупки машины в 2026 году

Эксперты автомобильного рынка рекомендуют россиянам принимать решение о покупке или продаже автомобиля, исходя не из ожиданий снижения цен, а из реальной необходимости. Как сообщает РИА Новости , аналитики отмечают: за последние годы стоимость машин менялась настолько непредсказуемо, что рассчитывать на резкое удешевление транспорта в ближайшее время не стоит. При этом наиболее выгодные предложения по-прежнему сосредоточены в крупных городах, где между дилерами сохраняется высокая конкуренция.

По словам эксперта автомобильного портала «Дром» Сергея Арбузова, рынок автомобилей в России остается крайне нестабильным. За последние четыре года ценовая ситуация неоднократно менялась под влиянием логистики, курсов валют, поставок и спроса, поэтому прогнозировать существенное снижение стоимости машин в 2026 году практически невозможно.

Специалист считает, что покупать или менять автомобиль стоит только тогда, когда в этом действительно возникла необходимость. При выборе конкретной модели эксперт советует не ограничиваться одним автосалоном, а сравнивать предложения разных дилеров.

Арбузов также отметил, что лучшие условия чаще всего можно найти в крупных городах, прежде всего в Москве. По его словам, высокая конкуренция между дилерскими центрами позволяет покупателям рассчитывать на скидки, бонусы и более выгодные условия сделки. В небольших городах, напротив, выбор ограничен, а конкуренция между продавцами практически отсутствует.

