Температура в Москве приблизится к историческим максимумам

В Москве на следующей неделе ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до плюс 32 градусов. Как сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, показатели могут приблизиться к абсолютным максимумам для второй половины мая, а в ряде случаев — обновить исторические рекорды.

По словам синоптика, наиболее жаркий период прогнозируется с 18 по 22 мая. В эти дни температура в столице будет соответствовать значениям, которые ранее фиксировались лишь в рекордно теплые годы.

Уже 17 мая воздух в Москве прогреется до 25–30 градусов. При этом абсолютный максимум для этой даты составляет плюс 31 градус и был зафиксирован еще в 1897 году.

Как уточнила Макарова, 18 мая рекорд составляет 30,8 градуса, установленный в 2021 году, 19 мая — 30,2 градуса в 1979 году, а 20 мая — 29,7 градуса, также зарегистрированные в 1897 году. Для 21 мая максимальное значение достигало 29,2 градуса в 2014 году, а 22 мая рекордом остаются плюс 30,5 градуса, зафиксированные в конце XIX века.

В Гидрометцентре отметили, что прогнозируемые значения в диапазоне 30–32 градусов позволяют говорить о высокой вероятности повторения или обновления климатических рекордов в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о ливнях вечером 17 мая.