ЕГЭ-2026 будут заполнять по новым строгим правилам: что запретили выпускникам
Рособрнадзор ввел жесткие требования к бланкам ЕГЭ-2026
Фото: [REGIONS/Дарина Левкина/REGIONS/Дарина Левкина]
Утвердили новые правила заполнения бланков Единого государственного экзамена в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы Рособрнадзора. Ведомство ужесточило требования к оформлению ответов: участникам экзамена запрещено использовать карандаши и цветные ручки, а все символы необходимо переписывать строго по образцу. Также выпускникам напомнили о правилах заполнения дополнительных бланков и запрете на любые посторонние отметки, которые могут привести к проблемам при проверке работ.
Рособрнадзор утвердил порядок заполнения бланков ЕГЭ на 2026 год. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, участникам экзамена разрешено пользоваться только черной гелевой или капиллярной ручкой. Использование карандашей, а также чернил других цветов полностью запрещено.
Особое внимание в новых требованиях уделено правильному оформлению символов. Все буквы и цифры выпускники должны переносить в бланки строго по образцам, размещенным в верхней части регистрационных форм и бланков ответов № 1.
Краткие ответы и результаты вычислений необходимо вносить в бланк № 1. Для заданий с развернутым ответом предусмотрены бланки № 2. Если места не хватает, выпускник сможет запросить дополнительный лист у организатора в аудитории, однако только после полного заполнения основных страниц.
Документ также запрещает делать любые посторонние записи и пометки вне специальных полей. Кроме того, участникам экзамена нельзя указывать в бланках сведения, позволяющие установить их личность.
Ранее сообщалось, что Московская область готова к проведению ЕГЭ в 2026 году.