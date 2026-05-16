ЕГЭ-2026 будут заполнять по новым строгим правилам: что запретили выпускникам

Утвердили новые правила заполнения бланков Единого государственного экзамена в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы Рособрнадзора. Ведомство ужесточило требования к оформлению ответов: участникам экзамена запрещено использовать карандаши и цветные ручки, а все символы необходимо переписывать строго по образцу. Также выпускникам напомнили о правилах заполнения дополнительных бланков и запрете на любые посторонние отметки, которые могут привести к проблемам при проверке работ.

Рособрнадзор утвердил порядок заполнения бланков ЕГЭ на 2026 год. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, участникам экзамена разрешено пользоваться только черной гелевой или капиллярной ручкой. Использование карандашей, а также чернил других цветов полностью запрещено.

Особое внимание в новых требованиях уделено правильному оформлению символов. Все буквы и цифры выпускники должны переносить в бланки строго по образцам, размещенным в верхней части регистрационных форм и бланков ответов № 1.

Краткие ответы и результаты вычислений необходимо вносить в бланк № 1. Для заданий с развернутым ответом предусмотрены бланки № 2. Если места не хватает, выпускник сможет запросить дополнительный лист у организатора в аудитории, однако только после полного заполнения основных страниц.

Документ также запрещает делать любые посторонние записи и пометки вне специальных полей. Кроме того, участникам экзамена нельзя указывать в бланках сведения, позволяющие установить их личность.

Ранее сообщалось, что Московская область готова к проведению ЕГЭ в 2026 году.