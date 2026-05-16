Эксперт назвал способы серьезно снизить счета за водоснабжение

Установка водяных счетчиков позволяет существенно снизить расходы на коммунальные услуги. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова. По оценке специалиста, грамотный учет потребления воды способен уменьшить ежемесячные платежи на 20–40%. Эксперт также напомнил о важности устранения протечек и пересмотра бытовых привычек, которые напрямую влияют на объем потребления ресурсов.

Установка счетчиков воды помогает заметно сократить расходы на водоснабжение. Как рассказал РИА Новости эксперт Дмитрий Баранов, использование приборов учета позволяет платить только за фактически израсходованный объем воды и снижает коммунальные платежи в среднем на 20–40%.

Специалист подчеркнул, что для дополнительной экономии важно своевременно устранять любые протечки. Даже незначительная течь в кране, бачке или соединениях способна существенно увеличить расход воды и итоговые суммы в квитанциях.

По словам аналитика, уменьшить затраты также помогают многотарифные счетчики, которые учитывают потребление в разное время суток с учетом различий в тарифах.

Кроме того, эксперт рекомендовал регулярно проверять действующие тарифы и нормативы на сайтах поставщиков услуг, чтобы понимать структуру начислений.

Снизить расходы можно и за счет изменения бытовых привычек. В частности, Баранов советует чаще принимать душ вместо ванны, мыть посуду без постоянного потока воды и запускать стиральную машину только при полной загрузке.

Ранее в Подмосковье услугой для актуализации реестра лицензий УК воспользовались более 2 тыс. раз.