Врач предупредил об опасных осложнениях сезонной аллергии

Сезонная аллергия на пыльцу растений способна вызывать не только привычные симптомы вроде насморка и слезотечения, но и тяжелые осложнения. Об этом сообщила « Газета.Ru » со ссылкой на врача-терапевта Юсуповской больницы Андрея Костечко. По словам специалиста, в отдельных случаях поллиноз может привести к приступам бронхиальной астмы, отеку гортани и серьезным нарушениям дыхания. Особую опасность заболевание представляет для людей с хроническими аллергическими реакциями и астмой.

Во время активного цветения растений многие аллергики сталкиваются с поллинозом — сезонной реакцией организма на пыльцу. Как рассказал «Газете.Ru» терапевт Андрей Костечко, заболевание проявляется чиханием, зудом глаз, заложенностью носа и общей слабостью.

При тяжелом течении аллергии возможно развитие бронхиальной астмы. В редких случаях возникают опасные осложнения — отек Квинке, анафилактический шок или острая дыхательная недостаточность.

По словам врача, в группе повышенного риска находятся люди с диагностированной астмой, пациенты с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, а также те, кто не получает необходимого лечения при выраженных симптомах.

Для снижения контакта с пыльцой специалист советует реже выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация аллергенов максимальна. После прогулок рекомендуется промывать нос и глаза, менять одежду и принимать душ. Кроме того, дома следует регулярно проводить уборку и использовать пылесосы с HEPA-фильтрами.

Эксперт подчеркнул, что при появлении симптомов самолечение нежелательно. Для подбора терапии могут понадобиться аллергопробы и лабораторные исследования, после чего врач назначит антигистаминные препараты или другую необходимую терапию.

Ранее сообщалось, что стоматолог объяснила высокую стоимость лечения корневых каналов.