Власти Ростовской области объяснили, как действовать при фальшивых отметках у врача

Жители Ростовской области, как и другие россияне, в последние годы стали замечать в своих личных кабинетах на портале «Госуслуги» записи о якобы пройденных медицинских осмотрах, анализах и диспансеризациях, которые они в реальности не проходили. Заместитель губернатора Олеся Старжинская на встрече с представителями СМИ разъяснила, как действовать в подобных ситуациях, передает 161.ru ⁠.

По ее словам, уведомления о медицинских мероприятиях не приходят случайно. Если человек не посещал врача, а запись появилась, это следует квалифицировать либо как технический сбой, либо как иную ошибку, которую необходимо незамедлительно исправлять. Старжинская посоветовала гражданам, обнаружившим в своем электронном кабинете отметку о несуществующем приеме или обследовании, сразу же обращаться в ту медицинскую организацию, которая, судя по данным портала, оказала услугу. Она подчеркнула, что в учреждениях с грамотно выстроенными процессами подобные инциденты должны быть исключены.

Властям региона известно как минимум о двух случаях появления липовых записей. В первом эпизоде фигурировала медорганизация неподведомственная региону, а во втором — разбирательство зашло в тупик из-за того, что не удалось разыскать самих пациентов. Замгубернатора заверила, что каждый такой сигнал становится поводом для тщательного разбора.

Ранее источник в сфере здравоохранения сообщал о том, что чаще всего людям приписывают именно диспансеризации. Это может быть связано с нереалистичными плановыми показателями Минздрава, которые обязывают врача осматривать до 230 человек ежемесячно, что физически трудновыполнимо, и толкает некоторых сотрудников на приписки.