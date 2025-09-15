Влажные мечты о красивых волосах обернутся кошмаром, если они мокрые

Сон с мокрыми волосами может нанести вред вашим волосам, предупреждает врач Шилпи Кхетарпал в беседе с Infobae .

Врач Шилпи Кхетарпал предупредила о вреде сна с мокрыми волосами. В беседе с изданием она перечислила ряд негативных последствий этой привычки. По словам специалиста, мокрые волосы становятся более уязвимыми, легко ломаются и растягиваются.

Во время сна трение о подушку лишает волосы блеска, объема и ухудшает их текстуру. Кхетарпал отметила, что если завязать мокрые волосы в хвост или заплести косичку перед сном, то проблема только усугубится. Натяжение волос и кожи головы приведет к дополнительным повреждениям.

Ранее ученые связали сладкую газировку с выпадением волос.