Во рту живет тихий убийца? Онкологи выявили бактерии, повышающие риск рака поджелудочной железы

Согласно новому исследованию, опубликованному в авторитетном журнале JAMA Oncology , микробиом полости рта может быть ключевым фактором в развитии одного из самых агрессивных видов онкологии.

Американские ученые обнаружили прямую связь между наличием в слюне специфических патогенов и многократным увеличением вероятности возникновения рака поджелудочной железы.

В ходе масштабного эксперимента, в котором были изучены образцы слюны более 122 тысяч пациентов, исследователи идентифицировали конкретных «виновников». Наибольшую опасность представляют три вида бактерий, ответственных за развитие пародонтита, а также грибки рода Candida. Наличие этой группы микроорганизмов повышает риск заболеть почти в 3,5 раза. При этом ученые также нашли и полезные бактерии: восемь видов микробов, напротив, демонстрируют защитный эффект, снижая вероятность появления опухоли.

Авторы работы акцентируют, что данное открытие особенно важно из-за сложности ранней диагностики этого «тихого убийцы», который характеризуется крайне высокой летальностью. В качестве эффективной меры профилактики они рекомендуют тщательную гигиену рта, включающую регулярную чистку зубов и использование зубной нити для контроля патогенной микрофлоры.

