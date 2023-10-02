По словам военного эксперта Игоря Никулина, наличие у украинских солдат и беженцев инфекций, с которыми не справляются антибиотики, свидетельствует об американских военно-биологических экспериментах на территории Украины. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что у попавших в плен украинских солдат были обнаружены антитела к вирусам, которых никогда не наблюдалось на территории Украины. Таким образом, они были занесены в страну искусственным образом.

По мнению эксперта, такие действия Вашингтона можно считать попыткой обойти конвенцию, то есть они проводят эксперименты в лабораториях не на территории своего государства, а в тех странах, которые вряд ли кто-то станет проверять.

Он подчеркнул, что это все говорит о начале третьей мировой войны по всей Европе.