Военный юрист Тригнин перечислил способы выявления заболеваний у контрактников при мобилизации
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил список заболеваний, которые препятствуют службе по контракту в российской армии в период мобилизации, военного положения и военного времени. Юрист Владимир Тригнин рассказал, как у людей, желающих отправиться на службу по контракту в период мобилизации или военного положения, станут определять эти заболевания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, при поступлении на службу по контракту человеку необходимо пройти полноценное медосвидетельствование.
Юрист добавил, что при обычном призыве по мобилизации проходят не медосвидетельствование, а простой медицинский осмотр. При этом информацию о наличии у человека препятствующих службе заболеваний военкоматы получают из его электронной карты, поэтому при наличии каких-то определенных заболеваний следует заявить об этом заранее, предоставив соответствующую справку.
По его мнению, обновленный список в разы меньше стандартного перечня заболеваний, которые препятствуют срочной службе.