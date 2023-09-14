Военный юрист Тригнин перечислил способы выявления заболеваний у контрактников при мобилизации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил список заболеваний, которые препятствуют службе по контракту в российской армии в период мобилизации, военного положения и военного времени. Юрист Владимир Тригнин рассказал, как у людей, желающих отправиться на службу по контракту в период мобилизации или военного положения, станут определять эти заболевания . Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, при поступлении на службу по контракту человеку необходимо пройти полноценное медосвидетельствование.

Юрист добавил, что при обычном призыве по мобилизации проходят не медосвидетельствование, а простой медицинский осмотр. При этом информацию о наличии у человека препятствующих службе заболеваний военкоматы получают из его электронной карты, поэтому при наличии каких-то определенных заболеваний следует заявить об этом заранее, предоставив соответствующую справку.

По его мнению, обновленный список в разы меньше стандартного перечня заболеваний, которые препятствуют срочной службе.